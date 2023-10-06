بالفيديو أجهزة أمن السلطة تقتحم مهرجان الجهاد في طولكرم وتطلق النار صوب المشاركين

الساعة 04:24 م|06 أكتوبر 2023
مهرجان الانطلاقة.PNG
مهرجان الانطلاقة.PNG

فلسطين اليوم

بدأ مهرجان حركة الجهاد الاسلامي في الذكرى 36 لانطلاقتها ، رغم تجديد أجهزة أمن السلطة   

اقتحام مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلاق النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان.

وكانت عدد من المصادر أكدت وقوع إصابات بعد تجديد أجهزة أمن السلطة اقتحامها مهرجان حركة الجهاد بطولكرم واطلاق قنابل الغاز والنار صوب المشاركين.


 

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بشائر النصر