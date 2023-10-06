فلسطين اليوم

بدأ مهرجان حركة الجهاد الاسلامي في الذكرى 36 لانطلاقتها ، رغم تجديد أجهزة أمن السلطة

اقتحام مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلاق النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان.

وكانت عدد من المصادر أكدت وقوع إصابات بعد تجديد أجهزة أمن السلطة اقتحامها مهرجان حركة الجهاد بطولكرم واطلاق قنابل الغاز والنار صوب المشاركين.



