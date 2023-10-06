ابنة عم الشهيد أحمد أبو دقة: نفتخر بحركة الجهاد وسرايا القدس والقائد النخالة

فلسطين اليوم

قالت الطفلة سيدال أبو دقة، ابنة شقيق الشهيد ضياء أبو دقة، وابنة عم الشهيد القائد الكبير في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي أحمد أبو دقة، إنها أتت رفقة عائلتها من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة لأرض الكتيبة غرب مدينة غزة، لإحياء الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي "الشهداء بشائر النصر"، استكمالاً لمسيرة الشهداء من أبنائ عائلتها والشعب الفلسطيني.

وأشارت الطفلة سيدال في مقابلة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنها تفتخر بحركة الجهاد الإسلامي وبقائدتها وبأمينها العام القائد زياد النخالة".

ووجهت رسالة للقائد زياد النخالة، قائلة: "الشعب الفلسطيني كله خلفك على طريق المقاومة والتحرير".

وتُحيي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"، بحضور جماهيري حاشد، مجددين البيعة لله والرسول والمقاومة.



