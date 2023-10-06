عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

فلسطين اليوم

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة حوارة، ما أسفر إصابة عشرات المواطنين.

وأفاد الهلال الاحمر، بإصابة 51 مواطنًا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قناصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتلوا أسطح المنازل في بلدة حوارة جنوبي نابلس، مشيرة إلى أن الاحتلال أغلق كل مداخل قرية حوارة ويعرقل نقل المصابين إلى المراكز الصحية.

وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وهاجم جنود الاحتلال المشاركين في الجنازة، أثناء توجههم إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على الشهيد وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم، وقد تصدى لهم المشيعون، الذين حملوا جثمان الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة.

واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة 51 مواطنا، بينهم 19 أصيبو بالرصاص المعدني منهم 2 بالرأس، وثلاثة بالرصاص الحي في القدم، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

كما هاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبها قنابل الصوت والغاز السام، لمنعها من تغطية الحدث.

وشيع آلاف المواطنين جثمان الشهيد ضميدي إلى مثواه الأخير، انطلاقا من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، وقد أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى.

يتبع..