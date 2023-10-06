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بالصور الأجهزة الأمنية في غزة حاضنة للمقاومة
ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصورة وفيديوهات لأحد أفراد الأجهزة الأمنية بالأمس وهو يلقي التحية لأفراد المقاومة من سرايا القدس خلال المسير المحمول للحركة في كافة أرجاء القطاع .
حيث أثنى المواطنون على الطريقة التي تعامل بها الشرطي وتحيته العسكرية ، حيث اكدوا ان الأجهزة الامنية في غزة هي الحاضنة للمقاومة في قطاع غزة .
ويشار الى ان الأجهزة الامنية بغزة بكافة تشكيلاتها العسكرية تشارك منذ عدة أيام على تنظيم الممفاوق والشوارع لتنظيم الانطلاقة الجهادية المقررة اليوم