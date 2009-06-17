« سلطة النقد » تعلن انتهاء تصفية « بنك التنمية والائتمان الزراعي » في غزة

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية رسمياً الانتهاء من عملية تصفية فرع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في مدينة غزة، وذلك في إطار خطة محكمة تم تنفيذها من قبل فريق دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحافي أن عملية التصفية تمت في موعدها المحدد دون تأخير، وشملت الخطة إعادة كل الودائع إلى أصحابها، كما شملت نقل حسابات جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال البنك الرئيسي إلى مصارف أخرى بما يضمن حصولهم على رواتبهم من خلال المصارف الجديدة.

وشكر د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، البنك المركزي المصري، ومجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بمصر على جهودهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح عملية التصفية بسلاسة.

وأوضح الوزير أن عملية التصفية المذكورة جزء من خطة شاملة لتسوية ومعالجة المصارف الضعيفة، وتشمل تقليص عدد المصارف العاملة في فلسطين وزيادة حجم وجودة ونوعية الخدمات التي تقدمها ورفع مستواها الائتماني والفني والخدماتي ليضاهي المستويات العالمية.

وأشار إلى أن الخطة تشمل في إطارها العام توجيه المصارف العاملة في فلسطين إلى توفير البيئة المناسبة لتمويل المشاريع وطرح منتجات تناسب احتياجات المجتمع الفلسطيني مساهمة في بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على المنافسة والصمود.

وكان طاقم أخصائيين من سلطة النقد ضم كلاً من رياض أبو شحادة مدير دائرة رقابة المصارف ومحمد مناصرة رئيس قسم الرقابة على المصارف في سلطة النقد أشرف على عملية التصفية، بما يكفل نجاح العملية دون أية إشكالات أو عقبات، وضمان حقوق المودعين.