سرايا القدس –كتيبة طولكرم : قتلى وإصابات في صفوف الاحتلال في كمين وعبوات ناسفة بحارة البلاونة

فلسطين اليوم

قال قيادي في سرايا القدس بالضفة الغربية اليوم الخميس 5/10/2023 ان مجاهديها في كتيبة طولكرم أوقعوا قوات العدو التي توغلت فجر اليوم عند محور "البلاونة" في كمين محكم تخلله تفعيل عدد من العبوات الناسفة واستهداف بالرصاص بشكل مباشر.

وأكد القيادي في سرايا القدس وقوع خسائر محققة بالجنود والآليات.

ويشار اى ان قوات الاحتلال أعلنت عن إصابة 5 جنود بينهم 3 في حالة خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لطولكرم .