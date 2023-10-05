بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار

الإعلام العبري : شهيدان برصاص الاحتلال من قرية شوفة جنوب طولكرم

الساعة 08:16 ص|05 أكتوبر 2023
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فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري اليوم الخميس 5/10/2023 ، عن استشهاد شابين برصاص الاحتلال من قرية شوفة جنوب طولكرم ، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق النار على مستوطن قرب مستوطنة أفني حيفتس  ، حيث تم ملاحقتهما وإطلاق النار صوبهما .

وأفادت مصادر محلية، بأن، قوات الاحتلال منعت مركبات الاسعاف من الوصول إلى المصابين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قوات مخيم طولكرم ودارت اشتباكات عنيفة وأبلغ مقاومون من كتيبة طولكرم عن تمكنهم من إيقاع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم...يتبع

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