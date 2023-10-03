فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في رابع أيام عيد العرش اليهودي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

واستبقت شرطة الاحتلال اقتحام المستوطنين بالانتشار في باحات الحرم وإخراج الفلسطينيين من باحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأدى مستوطنون رقصات وطقوس تلمودية، عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وصدرت دعوات فلسطينية ومقدسية عديدة، لمجابهة اقتحامات المستوطنين عند باب القطانين، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى.

وتستمر أيام عيد العرش حتى السابع من تشرين أول/ أكتوبر الحالي، حيث كثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وعيد العرش هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران".

ويختص عيد العرش بشعائر توراتية وتلمودية تتضمن تقديم قرابين نباتية تحمل عبر الصلوات، وهي نبات الأترج، ونبات الصفصاف، وسعف النخل، والآس.

وخلال أيام "العرش" تصاب حياة المقدسيين، إذ تغلق المحال التجارية أبوابها بسبب التعزيزات العسكرية والمسيرات الاستفزازية للمستوطنين، فيما تفرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة وتمنع حركة المرور عبر المعابر التجارية في قطاع غزة.





