ســرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً مهيباً في مدينة غزة غداً في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36

فلسطين اليوم

تنظم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين غدا الأربعاء 4/10/2023 مسيراً عسكرياً مهيباً في مدينة غزة في ذكرى الانطلاقة الجهادية ال 36.

وقالت سرايا القدس أن المسير والعرض العسكري سيكون على امتداد شارع منتجع النور إلى الجنوب تحديداً محيط المستشفى التركي مع العلم أن شارع نتساريم مغلق من جهة صلاح الدين ومن جهة البحر ومن المنافذ الأخرى المؤدية للمكان.

واشارت السرايا ان آخر نقطة للمركبات باتجاه العرض العسكري ستكون عند المستشفى التركي تماماً

وكانت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نفذت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 مناورة من أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة «الشهداء بشائر النصر» الهجومية المتقدمة، بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات).

وأشارت سرايا القدس، إلى أن المناورة العسكرية، تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية.

وكان مصدر عسكري كبير في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كشف عن تفاصيل المناورة العسكرية التي ستنفذها سرايا القدس على أرض المحررات الفلسطينية في قطاع عزة اليوم الثلاثاء تزامناً مع الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن المناورة هجومية بطابعها وهذا يحمل دلالات مهمة لناحية التكتيك العسكري لدى سرايا القدس، إذ سيتم الإغارة –افتراضاً- على عدد من المواقع العسكرية الصهيونية، وهي (زكيم - ايرز - دوغيت – موقع الإرسال 16).

ومن المقرر ان تنظم حركة الجهاد الإسلامي يوم الجمعة 6/ 10/ 2023 مهرجاناً حاشداً في أرض الكتيبة غرب مدينة غزة وبالتزامن بين سوريا ولبنان احتفالاً بالذكرى الـ 36 لانطلاقتها الجهادية تحت عنوان " الشهداء.. بشائر النصر" .