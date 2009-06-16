دعوى قضائية ضد أبناء شارون ودايان في مصر

فلسطين اليوم: وكالات

تقدم رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب المصري أحمد عبد القادر بدعوى أمام القضاء المصري لمحاكمة جلعاد وعمري أبناء رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون بتهمة سرقة آثار مصرية ثمينة وبيعها في تل أبيب.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" عن عالمة الآثار المصرية الدكتور سمر الراعي تأكيدها خلال جلسة عاصفة للجنة الخارجية والأمن التابعة لمجلس الشعب المصري، أن القطع المسروقة تقدر بـ 35 تمثال وقطعة أثرية مصرية ثمينة يتم بيعها في تل أبيب.

وأكد نائب وزير الداخلية المصري الجنرال أحمد رمزي أن أبناء شارون يقومون بإدارة متحف صغير للآثار، مشدداً على أن إسرائيل سرقت آثار مصرية ثمينة عام 1982 وهو نفس العام الذي تم فيه استعادة سيناء لحكم مصر.

وفي أول تعليق لهم على ذلك قال جلعاد وعمري شارون أن "لا صحة لهذه الأكاذيب وان هذا الاتهام عار من الصحة".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن النائب المصري يتهم كذلك ابن رئيس الوزراء الأسبق موشي ديان، أودي ديان بالتجارة غير المشروعة في الآثار المصرية والتي تمت سرقتها في زمن الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.