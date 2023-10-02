فلسطين اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم بالضفة المحتلة، اليوم الاثنين 2/10/2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا بالضفة المحتلة.

وأفادت الوزارة، أن الاحتلال يعرقل وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة.

ويستهدف الاحتلال ومستوطنوه مسافر يطا عبر هدم المنازل وملاحقة رعاة الأغنام، عدا عن الاعتداءات اليومية بحق السكان بهدف تهجيرهم، وسط دعوات دولية خاصة من الاتحاد الأوروبي لوقف سياسة التهجير دون أي استجابة إسرائيلية.



