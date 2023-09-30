الكشف عن أطعمة تساعد بالتغلب على نزلات البرد

فلسطين اليوم

كشف الطبيب ميخائيل غينزبرغ، مؤخراً، وجود أربعة أطعمة تساعد في التغلب على نزلات البرد.

وقال الطبيب، في حديث تلفزيوني: "عسل النحل هو المنتج الأول في هذه القائمة المفيدة بالتغلب على نزلات البرد".

ونصح غينزبرغ، بأنه يجب إضافة قسط من العسل في الشاي بكميات قليلة وشربه عند الإصابة بنزلات البرد والزكام.

وأشار إلى أن المنتج الغذائي الثاني، هو البيض الغني بالبروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية، وكذلك بالفيتامينات (B2, B3)، وحمض البانتوثنيك (B5)، والبيتين، B6، وحمض الفوليك، وفيتامينات (E,D,A) والزنك وغيرها من المعادن، والفيتامينات الحيوية والضرورية. كما أن البيض لذيذ، سهل الهضم ومتوفر دائما.

وأوصى الطبيب غينزبرغ، عند الإصابة بأمراض البرد، تناول مشروبات الفاكهة ومنقوع الفواكه والثمار المجففة.

ولفت الطبيب، إلى أنه عندما يصاب المريض بنزلة برد فإنه يحتاج إلى الأطعمة التي تمده بالطاقة.

ونوه الطبيب إلى أنه خلال هذه الفترة يحتاج المريض أيضا إلى البروتين، وكذلك المواد المضادة للالتهابات تسمى الفلافونويد.