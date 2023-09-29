الراصد الجوي: الأجواء الحارة تتهي بنهاية شهر أيلول واجواء عليلة ماطرة في اكتوبر
كشف الراصد الجوي ليث العلامي عن تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال آخر يوم في شهر أيلول سبتمبر وبداية شهر اكتوبر القادم.
وقال الراصد العلامي: "نودع أيلول بأجواء صيفية حارة حتى السبت، ونستقبل أكتوبر بأجواء خريفية عليلة وأمطار".
ومن جهتها، توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو صافياً الى غائم جزئياً غداً السبت ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو الإثنين غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .