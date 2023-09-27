الأسرى يقررون إرجاع وجبات الطعام غدًا تضامنًا مع المعتقل كايد الفسفوس

فلسطين اليوم

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن الأسرى الإداريين في سجن النقب التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرروا إرجاع وجبات الطعام، غدًا الخميس، تضامنًا مع الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم ال56 على التوالي.

ويواصل الأسير الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام، وسط دعوات ومطالبات بإنقاذه في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية ، وسط مناشدات من والدته لإنقاذ ابنها قبل أن يرتقي شهيداً .

ودعا نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري أمس الاثنين، إلى ضرورة الالتفاف الشعبي لإسناد المعتقل الإداريّ كايد، والذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (55) يومًا

وقال زغاري: إنّ معركة المعتقل الفسفوس وإن كانت في ظاهرها (فردية)، إلا أنها معركة تصب في مواجهة جريمة تستهدف المئات من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض الدور الفاعل لأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال.

وأكّد الزغاري، أنّه وفي ضوء المخاطر التي تتصاعد على حياته، فإنه يتطلب من كافة المستويات السعي من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصّة أنّ إضرابه يأتي في ظل وجود حكومة فاشية كانت قد أقدمت قبل عدة شهور، على اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان.

وأشار الزغاري إلى أنّ كل المعطيات التي تحيط بقضية المعتقل الفسفوس، تؤكّد على أنّ الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة منه، وكان آخر ما أقدمت عليه إدارة السّجون، بنقله إلى زنازين سجن (عسقلان)، بدلًا من نقله إلى مستشفى (مدني)، إضافة إلى رفض الاستئناف الذي تقدم به محاميه للمطالبة بالإفراج عنه.

وشدّد الزغاري على ضرورة تحويل قضية الفسفوس إلى قضية، تفتح مجددًا الباب لوضع استراتيجية وطنية، بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، التي تصاعدت بشكل لافت وخطير منذ العام المنصرم والعام الجاري.