حنا ناصر يصل لغزة لبحث إجراء الانتخابات المحلية

فلسطين اليوم

وصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر اليوم الأربعاء 27/9/2023، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

وجاءت زيارة حنا والمدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، إلى قطاع غزة، استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية لبحث سبل إجراء الانتخابات المحلية في القطاع.

ومن المقرر، أن تستمر الزيارة لقطاع غزة يومين، حيث سيتم زيارة مكاتب اللجنة في قطاع غزة، كما سيتم الاجتماع بمؤسسات المجتمع المدني.

جدير بالذكر، أنه عُقد في منتصف آب/ أغسطس الماضي، لقاء تشاوري في غزة، حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، شاركت فيه الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والوجهاء والمخاتير.

وجاء في البيان الختامي: "اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة".

وطالب البيان "الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية".