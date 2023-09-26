طائرات الاحتلال تقصف مرصداً للمقاومة شرقي محافظة رفح

فلسطين اليوم

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 26/9/2023، نقطة تتبع للمقاومة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، وآخرون بالاختناق، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلق قوات الاحتلال المتمركزة داخل مواقعها العسكرية النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب العشرات من الفتية والشبان، الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة رفح جنوب القطاع، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري وفتى بقنبلة غاز وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة وبحق مقدساتنا وأسرانا.