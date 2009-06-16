التجمع الإعلامي ينهي خمس دورات إعلامية متخصصة في غزة وخانيونس والوسطى

فلسطين اليوم- غزة

أنهى التجمع الإعلامي الفلسطيني خمس دورات إعلامية متخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي وفن تحرير الخبر الصحفي وفن تحرير الخبر الإذاعي ودورة في التصوير التلفزيوني وأخرى حول استخدام برنامج الفووشوب في غزة وخانيونس ووسط وشمال القطاع .

وأشار النقابي عبد الناصر أبو عون نائب رئيس التجمع أنه شارك في الدورات قرابة 100 إعلامي من فئة الخريجين والطلبة .

موضحا أن التجمع يركز في تدريس الدورات على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري مبينا أن مدرسين أكفاء ومتخصصين من يشرفون على هذه الدورات .

وأوضح أبو عون أن التجمع الإعلامي سيطرح برنامج تدريبي للخريجين والعاملين في المؤسسات الإعلامية خلال دورة الصيف .

وأشار أنه تم ترتيب كافة الأمور مع المدربين الذين سيكونوا من الإعلاميين الذين مارسوا المهنة والحياة العملية داعيا كافة الصحفيين للالتحاق بهذه الدورات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في فنون الإعلام المختلفة .

وبين الصحفي أبو عون أن قطاع غزة يحتاج لخبرات الزملاء الإعلاميين العرب لتطوير الكادر الصحفي خاصة في مجال العمل الإذاعي وباقي الفنون الصحفية، وأضاف أن هناك مراكز فلسطينية تعمل بنظام الكوته الصحفية في مجال تدريب الصحفيين ولا تفتح المجال لتطوير كافة المؤسسات الصحفية العاملة في القطاع مبينا أن الأمر يقتصر على أشخاص معينة مناشدا كافة الجهات الفلسطينية العمل بشكل مهني كي تستفيد كافة المؤسسات الفلسطينية وأبدى النقابي أبو عون رفضه وانزعاجه من الشماعة التي تتستر بها بعض المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية حين تصنف المؤسسات الصحفية العاملة في غزة إلى حزبية وغير حزبية موضحا أن الإعلام الفلسطيني إعلام وطني ويجب أن نسعى جميعا إلى تطويره دون أن نفرق بين هذا وذاك ، وتساءل في نهاية حديثة ما ذنب المئات من الإعلاميين الذين تنقصهم الخبرة والمهارات الصحفية السليمة ولماذا لا يستفيدوا من تلك الدورات التي تعقد من حين لآخر وتنظمها جهات كبيرا دون أن يسمع بها أحد من العاملين في المؤسسات الصحفية .