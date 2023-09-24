كتيبة طولكرم تعلن استهداف قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، فجر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس بصليات كثيفة من الرصاص وألحقوا بها أضراراً مباشرة.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "رداً على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين تمكن مجاهدونا الأبطال من ايقاع عدد من آليات الاحتلال بحقل من النيران واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص، ويلحقون أضرار مباشرة في الآليات".

وأضافت: "المعركة مستمرة الكتيبة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة داخل المخيم وتحقق إصابات مباشرة في صفوف العدو وتعطب عدد من الآليات".

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب جندي "إسرائيلي"، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، فجر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، مخيم نور شمس، شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف الشارع الرئيسي في المخيم، وأحدثت دماراً هائلاً، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.