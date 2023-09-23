الشيخ عزام يعزي عائلات 4 شهداء من مخيم جنين

فلسطين اليوم

هاتف الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عائلات الشهداء محمود عرعراوي، ورأفت خمايسة، ومحمود السعدي وعطا موسى من جنين، الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين قبل أيام.

وقدم الشيخ عزام التعازي لعوائل الشهداء، وأكد اعتزاز حركة الجهاد بما يقدمونه من تضحيات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن مقدساته.

وشدد الشيخ عزام على أن الشهداء يصنعون تاريخا جديدا للشعب الفلسطيني والأمة كلها.

وعبر عن شكرنا وتقديره لهذه العائلات على صبرهم وشموخهم واحتساب أبنائهم عند الله سبحانه.