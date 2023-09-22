الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الإصابات شرق غزة الى 28 اصابة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة 22-9-2023 ارتفاع حصيلة الاصابات شرق غزة الى 28 إصابة.

وكانت مصادر محلية أكدت بأن عدداً من المواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال والاختناق بينهم طفل بقنبلة غاز، اليوم الجمعة، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل مواقعها وآلياتها العسكرية، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفتية والشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.