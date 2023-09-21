بالصور شهيدان في استهداف طائرة "إسرائيلية" لدراجة نارية في دمشق

فلسطين اليوم

استهدفت طائرة "إسرائيلية" بدون طيار، مساء اليوم الخميس 21-9-2023، دراجة نارية قرب العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن طائرة "إسرائيلية" بدون طيار أطلقت صاروخاً تجاه دراجة نارية تقل شخصين في العاصمة السورية دمشق.

ووفقاً للمصادر، فقد استُشهد شابان في استهداف طائرة مسيّرة للعدو "الإسرائيلي" بصاروخ دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي..

وأوضحت المصادر، أن الاستهداف تم من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.









