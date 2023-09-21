بالصور شهيدان في استهداف طائرة "إسرائيلية" لدراجة نارية في دمشق

الساعة 02:17 م|21 سبتمبر 2023
شهيدان في استهداف طائرة "إسرائيلية" لدراجة نارية في دمشق
شهيدان في استهداف طائرة "إسرائيلية" لدراجة نارية في دمشق

فلسطين اليوم

استهدفت طائرة "إسرائيلية" بدون طيار، مساء اليوم الخميس 21-9-2023، دراجة نارية قرب العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن طائرة "إسرائيلية" بدون طيار أطلقت صاروخاً تجاه دراجة نارية تقل شخصين في العاصمة السورية دمشق.

ووفقاً للمصادر، فقد استُشهد شابان  في استهداف طائرة مسيّرة للعدو "الإسرائيلي" بصاروخ دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي..

وأوضحت المصادر، أن الاستهداف تم من فوق أجواء شمال الجولان السوري المحتل قرب مثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.

WhatsApp Image 2023-09-21 at 14.09.08.jpeg
WhatsApp Image 2023-09-21 at 14.09.09.jpeg
WhatsApp Image 2023-09-21 at 14.09.10.jpeg
WhatsApp Image 2023-09-21 at 14.09.11.jpeg
 

كلمات دلالية

استهداف استهداف دراجة دمشق المقاومة