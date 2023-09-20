الأسير سلطان خلوف ينتصر على سجانه وينتزع قراراً بانتهاء تمديد اعتقاله الإداري

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 20/9/2023، أن الأسير سلطان خلوف تمكن من انتزاع قرار جوهري من محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، وحقق انتصاراً على سجانه.

وأفادت الهيئة، أن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً جوهرياً بحق الأسير المضرب عن الطعام لليوم ٤٩ سلطان خلوف على أن ينتهي تمديد اعتقاله الإداري في الثاني من ديسمبر المقبل.

ولليوم 49، على التوالي يواصل خلوف (42 عامًا) من قادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدة برقين قضاء جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال، وذلك رغم تردي وضعه الصحي وتحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

وحذرت عائلة خلوف من خطورة وضعه الصحي، حيث يعاني من الدوار المستمر والتقيؤ الشديد وضعف النظر، واستمرار تهديدات مصلحة السجون له بفقدان حياته داخل السجن.

والقيادي خلوف يعتبر من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في جنين وأسير سابق أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، كما يعد من أبطال معركة الأمعاء الخاوية حيث خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 67 يوماً عام 2019م رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، ويعاني من عدة أمراض نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي واجهها خلال فترات اعتقاله، حيث أعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 3 أغسطس الماضي.