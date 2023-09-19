سرايا القدس تصيب آليات صهيونية بعبوات متفجرة بشكل مباشر في جنين

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، اكتشاف مجاهديها أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب: "يواصل مجاهدونا استهداف قوات وآليات الاحتلال التي بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات المتفجرة ويحققون إصابات مباشرة."

وأضافت كتيبة جنين : مجاهدونا في وحدة الهندسة يفجرون سلسلة من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال ويصيبونها بشكل مباشر.

كما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن وحدة الهندسة فجرت عبوة (تامر) معدة مسبقاً في آليات الاحتلال وتصيبها بشكل مباشر.

أصيب مساء اليوم الثلاثاء 19/9/2023، عدد من الشبان بعد اشتباكات عنيفة بين المقاومين، وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت جنين بالضفة المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة ودوي صفارات الإنذار.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بتعزيزات من آليات وجيبات عسكرية كبيرة، انطلقت من حاجز الجلمة.

وفور اقتحام المخيم، انقطع التيار الكهربائي عن المخيم، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات صهيونية خاصة وتعزيزات عسكرية إضافية.