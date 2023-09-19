بالفيديو والصور شهيد وإصابات بعد اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة تحاصر منزلاً في جنين

فلسطين اليوم

استشهد مساء اليوم الثلاثاء 19/9/2023، شاب وأصيب آخرون بعد اشتباكات عنيفة بين المقاومين، وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت جنين بالضفة المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة ودوي صفارات الإنذار، وحاصرت منزلاً.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد شاب ونحو ١٠ إصابات برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بتعزيزات من آليات وجيبات عسكرية كبيرة، انطلقت من حاجز الجلمة.

وفور اقتحام المخيم، انقطع التيار الكهربائي عن المخيم، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات صهيونية خاصة وتعزيزات عسكرية إضافية.

فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مجاهديها اكشتفوا أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.







