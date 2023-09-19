4 اصابات بينهم حالة خطيرة برصاص قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، اصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة بمواجهات مع الاحتلال بالمناطق الشرقية قطاع غزة.

وأفادت الصحة، في بيان، بوصول جميع الإصابات بينهم إصابة خطيرة في الرأس بخانيونس إلى المستشفيات.

يُشار إلى أن مجموعات الشباب الثائر دعت في وقت سابق اليوم، إلى المشاركة في المسيرات الشعبية على طول السلك الشائك للمحافظات الشرقية لقطاع غزة، رفضًا للحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض على القطاع منذ 17 عامًا.