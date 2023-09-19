في ظل الارتفاع والانخفاض... هل نستثمر بالذهب أم الدولار؟

فلسطين اليوم

في ظل التغيرات المتسارعة التي تطرأ على سعر الذهب والدولار الأمريكي محلياً وعالمياً، يوجه خبير في الشأن الاقتصادي والمالي نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الاستثمار في المعدن الأصفر أو العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي وصل إلى مستويات قياسية 3.85 شيكل قبل نحو 15 يوماً، كانت الأعلى منذ عام 2016، بدأ بالانخفاض مجدداً ليستقر على مستوى 3.80 شيكل، وسط توقعات لأن يصل إلى مستوى السبعينيات خلال الأيام المقبلة، وفق خبراء في الشأن الاقتصادي والمالي.

وفي المقابل، شهد الذهب انخفاضات متتالية خلال الفترة الماضية، إذ تراجع سعر "الأونصة" من مستويات 1980 دولاراً أمريكياً إلى مستويات 1935 دولاراً، نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار العالمي الذي دفع الذهب إلى النزول، مع إمكانية ارتفاعه مجدداً بشكل ملموس مع الربع الأول مع العام المقبل 2024.

المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر، وجّه نصيحة للمواطنين بصرف الدولار الأمريكي، معتبراً أنه الوقت المثالي لبيع الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي.

وفي المقابل دعا أبو قمر في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى الاستثمار بالذهب، لكّن ليس الآن؛ لأن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر الأونصة خلال الأسابيع القليلة لتصل إلى مستويات 1900 دولار، مع عودة ارتفاع سعرها خلال الربع الأول من العام المقبل، ليحقق المستثمرون أرباحاً.

ويُصرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي في فلسطين اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، بـ 3.80 شيكل، بينما يُباع جرام الذهب عيار 21 بـ 40.6 دينار أردني.

يبلغ وزن أونصة الذهب عيار 21 مقدار 31.1 جرام.