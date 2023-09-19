للهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد: دفعة من أسرى الحركة ستشرع غداً بإضراب مفتوح عن الطعام

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 19/9/ 2023 ، عن شروع دفعة من أسرى الجهاد الإسلامي يوم غدٍ الأربعاء بإضراب مفتوح عن الطعام ضمن الخطوات التضامنية الإسنادية للأسير المضرب خلوف .

وبينت الهيئة القيادية انه وبدءاً من اليوم ستبدأ الخطوات التضامنية الإسنادية للأسير المضرب خلوف حيث سيتم الاحتجاج في كافة السجون الصهيونية بأوقات العدد.

وحملت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سلطان خلوف المضرب عن الطعام لليوم الـ48 على التوالي، وتتهم الهيئة إدارة السجون بعملية تصفية صامتة للأسير خلوف.

ويشار الى ان تدهوراً خطيراً قد طرأ على الوضع الصحي للأسير سلطان الخلوف المضرب عن الطعام منذ 48 يوماً ، وسط تحذيرات من محاولات الاحتلال بقتله بصمت ، كما فعل مع القيادي الشيخ خضر عدنان .