فارس: منع أسرى "النقب" من إدخال ملابس لـ 6 شهور إجراء تعسفي يستدعي التدخل الفوري

فلسطين اليوم

قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدورة فارس، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023: إن الأسرى في سجن "النقب" بدأوا بالتحرك ضد الهجمة المسعورة والإجراءات التي تنفذها إدارة السجون بتعليمات من المتطرف "إيتمار بن غفير" بحقهم.

وبيّن فارس في مداخلة عبر إذاعة "القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ إدارة السجون منعت استقبال ملابس للأسرى لـ 6 شهور، ما يعني أنهم سيقضون برد الشتاء القارس بالملابس الصيفية، وهو ما يؤكد إنها إجراءات تعسفية تهدف للانتقام منهم.

وأشار إلى أن سجن النقب مكتظ بالأسرى، ما يدفعهم إلى تبادل المقتنيات وتقسيمها بينهم، سواء الملابس أو الأغطية أو غيرها من احتياجاتهم اليومية والإنسانية.

وأوضح فارس، أنّ إدارة السجون تستغل أي خلل بسيط أو غير مقصود من الأسرى ويشرعون على تضخيمه ليتخذوا بحقهم إجراءات متطرفة وعقوبات جماعية، مضيفاً: "أن العديد من ضباط الاحتلال يمتلكون نزعة متطرفة تجاه الأسرى لإرضاء بن غفير".

وأشار إلى أن إدارة السجون لديها أمراً للانقضاض على حقوق الأسرى بأي فرصة تسنح لهم، مضيفاً: "ما يهم السجّان ويعمل عليه جاهداً هو أن يُبقى الأسرى في حالة توتر وعدم استقرار مستمرين".

ولفت إلى أن الطريقة لمواجهة ومعالجة الهجمة ضد الأسرى في النقب، هو دفعهم للتراجع عن قرارهم المتطرف، الذي قد تكون له تداعيات، تؤدي إلى انفجار السجون.

وطالب ضرورة تكريس معادلة تفهم بموجبها "إسرائيل" أن الانتهاكات بحق الأسرى، هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأكمله.