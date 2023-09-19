جيش الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل لمنفذي عملية "عيلي"

فلسطين اليوم

أخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 19-9-2023، قياسات 3 منازل لمنفذي عملية "عيلي" في بلدة عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن قوات الجيش قامت خلال الليل بأخذ قياسات منازل 3 عائلات في بلدة عوريف جنوب نابلس".

وزعم المتحدث باسم الجيش: "أن أصحاب هذه المنازل خططوا ونفذوا عملية مستوطنة "عيلي" في الـ 20 من حزيران يونيو 2023، والتي أدت لمقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين".

جدير ذكره أنه قتل 4 مستوطنين وأصيب 4 آخرون بينهم حالات خطيرة، بعملية إطلاق نار في مستوطنة "عيلي"، المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة رام الله،

وفي حينها، زعمت قوات الاحتلال أن3 فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار بمكانين مختلفين داخل محطة بنزين بمستوطنة "عيلي".

ويُشار إلى أنه سبق أن أبلغ جيش الاحتلال عائلة الشهيد خالد صباح من بلدة عوريف، نيته هدم المنزل الذي تقطن فيه.