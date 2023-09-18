فلسطين اليوم

أكدت فصائل وقوى المقاومة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في مخيم جنين رفضها لكل الممارسات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة من ملاحقة واعتقال للمقاومين والمجاهدين، وذلك عقب معركة بأس جنين التي نجحت فيها المقاومة بصد عدوان الاحتلال وإفشال مخططه في مخيم جنين.

وطالبت فصائل المقاوم خلال المؤتمر صحفي أجهزة أمن السلطة بوقف الاعتقالات السياسية لأن شعبنا بحاجة ماسة للوحدة والتكاتف، معتبرة بأن هذا المسار التي تسلكه أجهزة أمن السلطة مسار غير قانوني وغير أخلاقي يتساوق مع الاحتلال.

ودعت فصائل المقاومة عوائل مخيم جنين برفع الغطاء عن عناصر الأجهزة الأمنية التي تنفذ الاعتقالات بحق مجاهدي شعبنا وشرفاء هذه الأمة، في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على مقدساتنا وحرائرنا في المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن تعمد تأخير إعمار المخيم محاولة فاشلة للنيل والضغط على الحاضنة الشعبية، وأن هذه الأفعال لا تخدم إلا الاحتلال.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي حيث تعتقل ما يزيد عن 14 مجاهداً من كوادر ومجاهدي الحركة، في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.