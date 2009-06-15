ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تعتقل اثنين من عناصر الجهاد الإسلامي بجنين

  • 08:46 - 15 يونيو 2009
مشاركة

قوات الاحتلال تعتقل اثنين من عناصر الجهاد الإسلامي بجنين

فلسطين اليوم- جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، اثنين من عناصر حركة الجهاد الإسلامي بجنين شمال الضفة المحتلة.

 

وقال مصدر بالحركة :"إن قوة عسكرية اقتحمت الحارة الشرقية في جنين، واعتقلت المجاهد "محمد الكط" وهو أسير سابق، وكان قد أفرج عنه من سجون السلطة الفلسطينية منذ نحو شهر".

 

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك المجاهد عميد عمور من قرية رمانة بجنين، بعد أن اقتحمت قوة عسكرية منزل عائلته وعاثت فيه فساداً، واعتدت خلاله على أشقائه".

 

يذكر أن قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة تشن حملات اعتقال وملاحقة لعناصر حركة الجهاد الإسلامي في مناطق شمال وجنوب الضفة المحتلة.

متعلقات