قوات الاحتلال تعتقل اثنين من عناصر الجهاد الإسلامي بجنين

فلسطين اليوم- جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، اثنين من عناصر حركة الجهاد الإسلامي بجنين شمال الضفة المحتلة.

وقال مصدر بالحركة :"إن قوة عسكرية اقتحمت الحارة الشرقية في جنين، واعتقلت المجاهد "محمد الكط" وهو أسير سابق، وكان قد أفرج عنه من سجون السلطة الفلسطينية منذ نحو شهر".

وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك المجاهد عميد عمور من قرية رمانة بجنين، بعد أن اقتحمت قوة عسكرية منزل عائلته وعاثت فيه فساداً، واعتدت خلاله على أشقائه".

يذكر أن قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة تشن حملات اعتقال وملاحقة لعناصر حركة الجهاد الإسلامي في مناطق شمال وجنوب الضفة المحتلة.