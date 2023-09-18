بعد يوم من التوتر والإحتقان في القدس.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

نفذ عشرات المستوطنين اليوم الاثنين 18/9/2023 ، اقتحامات واسعة لباحات المسجد الاقصى ، في ثالث أيام ما يسمى بعيدهم ، وخاصة ان يوم أمس شهد حالة من التوتر والاعتداءات على المصلين.

وكان مئات المستوطنين والمتطرفين ، بينهم عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك- اقتحموا أمس الأحد باحات المسجد الأقصى، وذلك في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية.

وانتشرت شرطة الاحتلال بأعداد كبيرة في المكان وشرعت في إخراج المصلين من داخل المسجد وباحاته وإبعادهم إلى خارج الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدت بالدفع والضرب على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة، كما اعتقلت أحد الشبان وفرضت قيودا لمنع دخول المصلين الفلسطينيين.

وأوضحت المراسلة أن منطقة باب السلسلة شهدت حالة من التوتر مع أداء مجموعات من المستوطنين طقوسا تلمودية كالغناء والرقص لدى خروجهم من المسجد الأقصى بعد اقتحامه صباح اليوم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 230 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى كما فرض الاحتلال قيودا لمنع الشبان من دخول المسجد، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أبعدت 15 شخصا من داخل الأقصى بالتزامن مع بدء اقتحامات المستوطنين.