فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد 17/9/2023م، جراء قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مسيرات جماهيرية غاضبة نظمت قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ دعا لها الشباب الثائر نصرة للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن عدداً من المواطنين بينهم صحفيان أصيبوا بالاختناق عقب إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال القطاع.

وبينت المصادر أن المصور الصحفي فادي الدنف أصيب بقنبلة غاز في القدم، فيما أصيب الصحفي بلال الصباغ أيضا بقنبلة غاز في القدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الصحفي فادي الدنف