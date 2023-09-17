بلدية غزة تُعلن عن موعد اغلاق سوق "فراس" وتُحدد بديله
أصدرت بلدية غزة، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، تنويهاً مهماً للمواطنين بشأن تحديد موعد إغلاق سوق "فراس" الشعبي" بشكل نهائي وتحديد بديله.
وقال تنويه البلدية: "نلفت عنايتكم أنه سيتم إغلاق سوق فراس اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 23 / 9 / 2023 ويشمل الإغلاق محلات الخضار، واللحوم، والأسماك، والطيور، وملابس البالة".
وأضاف التنويه: "ستفتح البلدية سوق اليرموك الشعبي أمام أصحاب هذه المحلات لنقل بضائعهم إليه بعد أن أتمت البلدية أعمال تطوير وتوسيع السوق لهذا الهدف، وسيتم افتتاح سوق اليرموك رسمياً بتاريخ 3 / 10 / 2023، ضمن خطة البلدية لتطوير سوق فراس".