عادل زعرب: لا جديد بشأن فتح معبر رفح حتى الآن

فلسطين اليوم : غزة

أكد عادل زعرب الناطق الإعلامي باسم معبر رفح، أنه لا جديد بشأن فتح معبر رفح حتى الآن، مطالباً الجانب المصري بالعمل الحثيث من أجل إعادة افتتاحه بشكل عاجل للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر.

وقال زعرب في البيان اليومي لحركة المعابر اليوم الاثنين15/6/2009م :" إننا في معبر رفح سنوافي جماهير شعبنا بكافة التفاصيل وسنعلن بشكل واضح عن فتح المعبر في حال وصول أي تعليمات جديدة بهذا الخصوص".

وأفاد زعرب أن قوات الاحتلال قررت فتح كلا من معبري كرم أبو سالم والمنطار و"ناحل عوز" جزئياً اليوم، منوهاً إلى أن فتح المعابر يأتي لإدخال بعض البضائع وكميات محدودة من الوقود.

وحمل الناطق باسم معبر رفح، معاناة شعبنا المحاصر إلى الاحتلال، مشدداً على أن فتح المعابر الإسرائيلية بشكل جزئي هو لخداع العالم والتنفيس الإعلامي فقط في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية.

وأشار إلى أن معبر كرم أبو سالم يعمل اليوم الاثنين وانه تم إدخال أمس الجمعة 101 شاحنة فقط منها 35 شاحنة مساعدات لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين و66 شاحنة قطاع خاص.