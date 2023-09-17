الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل نجل شهيد من "سرايا القدس" في جنين

فلسطين اليوم

اعتقلت عناصر من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم السبت، الشاب مصطفى حمزة أبو الرب (28 عامًا)، نجل الشهيد القائد في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ حمزة أبو الرب، من بلدة "قباطية" بجنين، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية أن عناصر من الأجهزة الأمنية بسيارة مدنية، قاموا باختطاف الشاب أبو الرب من منطقة باب حسبة قباطية، والاعتداء عليه؛ قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة.

والشهيد الشيخ حمزة أبو الرب، أحد أبرز قادة "سرايا القدس" في بلدة قباطية، استشهد بتاريخ 27 كانون أول/ديسمبر عام 2002، بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال لعدة ساعات.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (أهلية) 366 انتهاكا لأجهزة السلطة الفلسطينية، بحق المواطنين خلال آب/أغسطس الماضي، أبرزها قتل الشاب عبد القادر زقدح (25) عاما.