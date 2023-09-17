قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين في الأقصى

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب والسلاح على المرابطين عند باب السلسلة، ما تسبب بإصابتهم بجروح وسيلان الدم من الرأس ومناطق أخرى في الجسم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى إصابة المرابط أبو بكر الشيمي والمرابطتين نفيسة خويص وعايدة الصيداوي، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب باب السلسلة.

وتنشر قوات الاحتلال في عند جميع الأبواب وفي بلدات وأحياء مدينة القدس، لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والقدس، لأحياء ما تسمى بـ"الأعياد اليهودية".