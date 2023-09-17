أشغال غزة تكشف أحدث المستجدات بشأن توزيع الشقق المصرية

فلسطين اليوم

قال وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان بغزة، م. جواد الأغا، اليوم الاحد: إن "المخطط الاولي للمشروع المصري للإسكان، يشمل بناء 117 عمارة بإجمالي 2570 وحدة سكنية في ثلاثة مناطق وهي الزهرة وجباليا وبيت لاهيا وسط وشمال قطاع غزة".

وأضاف الأغا، في تصريح صحفي لإذاعة محلية، أنه "تم البدء في ثلاثة مناطق بعدد مختلف عن العدد المخطط له كمرحلة أولى من المشروع المصري الاسكان".

واكد أنه "لا يوجد جدول زمني لاستكمال هذه الوحدات"، موضحًا أن "المخطط الأولي كان 2570 وحدة سكنية وما هو على ارض الوقع حاليا 1492 وحدة تقريباً".

وذكر الأغا، ان اللجنة المصرية للإعمار الموجودة بغزة هي من تشرف على تنفيذ أعمال الإنشاء من خلال مقاولين فلسطينيين.

ولفت إلى أنه لا يوجد اي اتفاق على توزيع الشقق المصرية، وأكمل: "قريبا سيكون هناك لقاء مع الاشقاء المصريين للاتفاق على آليات توزيعها".