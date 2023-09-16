الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 16-9-2023، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة المحتلة، أمام المصلين المسلمين؛ بحجة الأعياد اليهودية.

وأفاد مدير الحرم الإبراهيمي، غسان الرجبي، أن إغلاقه يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم.

وأوضح الرجبي أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنوياً بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاحتلال قرر إغلاق الحرم الإبراهيمي هذا العام بتواريخ: 16 و20 و24، و25 من الشهر الجاري.