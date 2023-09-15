بالفيديو آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

أدى آلاف الموطنين، فجر اليوم الجمعة 15-9-2023، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المواطنين توافدوا؛ لأداء صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس بالرغم من الحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال في وجه المصلين.

وحاولت قوات الاحتلال التضييق على القادمين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر ودققت في هوايتهم.

وكانت دعت الهيئات المقدسية لأداء الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

جدير ذكره أن هذه الدعوات جاءت بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية" الذي يصادف غداً.