شاهد قصص فيلم وثائقي الدعارة بالسعودية 2023 - مطالبات بمحاسبة الفاعلين

فلسطين اليوم

شاهد فيلم وثائقي الدعارة في السعودية كامل 2023 ، وانتشر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات المقبلة القليلة حيث احدثت حالة من الضجة العارمة في البلاد نظرا للمشاهد والقصص المريبة التي عرضها عن عمليات اغتصاب لأطفال ومراكز مرخصة من قبل الدولة ، وبسبب كثافة عمليات البحث على جوجل الشهير لا سيما بعد عرضه وتجاوزت العشرة آلاف عملية قام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نشرح فيها معظم التفاصيل عنه في هذه السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة مع ردود أفعال المواطنين عليه .

ونطلب من كل زائر لهذه المقالة من الاستمرار في قراءة جميع السطور حتى تتعرفون على مشاهدة فيلم وثائقي استقصائي الدعارة في السعودية اليوم الخميس 14-9-2023 حيث انتشر كالنار في الهشيم على التواصل الاجتماعي رافقه تفاعل عارم من المستخدمين الذي نبذوا القصص وطالبوا من الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق عاجل للمنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنه .

شاهد فيلم وثائقي الدعارة في السعودية

وبعد هذه المقدمة وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن فيلم وثائقي الدعارة في السعودية حيث بات متصدرا لقائمة الأعلى تداولا على المنصات الرقمية حيث يعرض قصص لأطفال ما دون سن الخمس عشر داخل مراكز.

وشكلت هذه الاحداث حالة صدمة واسعة بين الأهالي دفعهم في التعبير عن خوفهم على أطفالهم وطالبوا الجهات الرسمية بضرورة توفير الحماية وأيضا ملاحقة المسيئين .

مشاهدة فيلم وثائقي الدعارة في السعودية 2023

وفي هذه السطور ارفقنا لكم مشاهد من فيلم وثائقي الدعارة في السعودية ويترتب عليكم متابعة الفيديو المرفق في الأسفل وهو مضمن من رابط نشر على موقع اكس (توتير سابقًا).

الدعارة في السعودية



لا تتفاجأ.. ما قرأته صحيح ولا خطأ في العنوان أو اسم الدولة.

⛔️تحذير: ما ستشاهده صادم بالتأكيد، فابعد أطفالك ومن هم دون سن ال15 عن مشاهدة هذا التحقيق.#وثائقي_الدعارة_في_السعودية pic.twitter.com/xKZc99tZE3 — تحقيقات البلدة🔎 (@saudibus111) September 13, 2023

كيف يُسمح بمثل هذه الغرف؟ كيف يحصلون على تصاريح مزاولة عمل رخيص كهذا؟#وثائقي_الدعارة_في_السعودية pic.twitter.com/3cBmzg30Gj — نحو الحرية (@hureyaksa) September 14, 2023

حساب تحقيقات البلدة قال بعد ان استخدم وسم الدعارة في السعودية : "لا تتفاجأ.. ما قرأته صحيح ولا خطأ في العنوان أو اسم الدولة" .

وعلق الحساب على فيديو الفيلم :" تحذير: ما ستشاهده صادم بالتأكيد، فابعد أطفالك ومن هم دون سن ال15 عن مشاهدة هذا التحقيق ".

هاشتاق وثائقي الدعارة في السعودية على تويتر

حساب تركي الشلهوب على علق على هاشتاق وثائقي الدعارة في السعودية : "غرف مقفلة ومرخصة، صاحب الإعلان يقول هي غرف خاصة للرقص والاسترخاء.. أين من ينكر وجود دعـ ـارة مرخصة في أرض الحرمين؟ هل لديه تفسير مقنع؟ .

أسعد الدوسري قال من جهته : "النظام الذي يلاحق المغردين بحسابات وهمية ويحكم عليهم بالأحكام المؤبدة والإعدام بسبب تغريدة او تغريدتين، يستحيل ان يكون لا يعلم بكل شبكات الدعارة وانتشارها المخيف في معظم المدن وحضورها على كل شبكات التواصل الاجتماعي بهذه الكثافة".

ميسون الأسدي علقت على وسم وثائقي الدعارة في السعودية : "هذا ليس مقهى او كوفي شوب كما يقولون ، بل هو بيت للدعارة وبحماية حكومية ، لهذا نقول محمد بن سلمان راعي الفساد والنظام فاسد ، بلاد الحرمين اصبح بين الدعارة و التطبيع ".

المستخدم عماد المبيض علق: " يظنّ البعض أن مركب النجاة هو القيام بالصلاة وأداء الفرائض وإغلاق بابه على نفسه.. وما درى هذا المسكين أن نيران الفساد وتشجيع الفاحشة والرذيلة ستناله وتنال من أسرته إن لم يكن هناك ممانعة ومدافعة لهذا المنكرات".

خليل أحمد علق: "محاكم التفتيش السعودية استطاعت الوصول إلى محمد الغامدي شقيق الشيخ سعيد الغامدي وحكمت عليه بالإعدام؛ بسبب تغريدات كتبها في حسابٍ وهمي، وتترك تجار الدعـ ـارة والعـ ـاهرات، على الرغم من أنهم يستخدمون أرقام هواتف حقيقية وحسابات بنكية!".

حساب نحو الحرية كتب عبر حسابه على وثائقي الدعارة في السعودية 2023 : "يستطيعون القبض على مغرد يستخدم حساب وهمي في حال انتقد الحكومة، لكنهم يتغافلون عن ملاحقة أوكار الدعارة والرذيلة، التي تعمل بحسابات حقيقية وبيانات بنكية وعناوين معلومة!".

ضرغم علق: "كانت اوكار الد*ارة في العهود السابقة تجدها تسكن داخل قصور الامراء من اسرة آل سعود ومزارعهم الخاصة يتناوبون على بعضهم البعض والجو احمر مباح الخمر والانبطاح بفتوى كاهن القصر وكما قيل حينها "امير قواد واميرة تتلذذ" اليوم تغير الحال واصبح في العلن فنادق".

قصة وثائقي الدعارة في السعودية اليوم

ويمكن لكم الان مشاهدة فيلم وثائقي الدعارة في السعودية بجميع القصص التي تناولها وهي الآتي: