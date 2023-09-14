مشاهدة فيلم وثائقي الدعارة في السعودية كامل 2023 - قصص صادمة

فلسطين اليوم

مشاهدة فيلم وثائقي الدعارة في السعودية 2023 ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كافة لا سيما في موقعي تويتر والمعروف حاليا باسم اكس وأيضا على الفيسبوك يتصدر هذا الفيلم الأعلى تداولا عليهما فيما يواصل أكثر من سبعين ألف شخص من داخل المملكة العربية بالبحث عبر جوجل الشهير عن التفاصيل التي توصلهم مباشرة إلى هذا الفيلم وهذا الامر دفع بضجة كبيرة بين المواطنين نظرا لجحم القصص المريبة التي وثقها هذا الفيلم .

ومن هذا المنطلق قام فريق فلسطين اليوم في نشر التفاصيل التي تمكنكم من مشاهدة فيلم وثائقي الدعارة في السعودية 2023 بقصصه التي عرضها فيه وهي صادمة للغاية حيث تساءل الكثيرين عن دور الحكومة في السماح بذلك وطرق مواجهتهم وعن الباقي فهو التالي:

فيلم وثائقي الدعارة في السعودية

وبعد هذه المقدمة وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن فيلم وثائقي الدعارة في السعودية حيث بات متصدرا لقائمة الأعلى تداولا على المنصات الرقمية حيث يعرض قصص لأطفال ما دون سن الخمس عشر داخل مراكز.

وشكلت هذه الاحداث حالة صدمة واسعة بين الأهالي دفعهم في التعبير عن خوفهم على أطفالهم وطالبوا الجهات الرسمية بضرورة توفير الحماية وأيضا ملاحقة المسيئين .

مشاهدة فيلم وثائقي الدعارة في السعودية 2023

وفي هذه السطور ارفقنا لكم مشاهد من فيلم وثائقي الدعارة في السعودية ويترتب عليكم متابعة الفيديو المرفق في الأسفل وهو مضمن من رابط نشر على موقع اكس (توتير سابقًا).

الدعارة في السعودية



لا تتفاجأ.. ما قرأته صحيح ولا خطأ في العنوان أو اسم الدولة.

⛔️تحذير: ما ستشاهده صادم بالتأكيد، فابعد أطفالك ومن هم دون سن ال15 عن مشاهدة هذا التحقيق.#وثائقي_الدعارة_في_السعودية pic.twitter.com/xKZc99tZE3 — تحقيقات البلدة🔎 (@saudibus111) September 13, 2023

كيف يُسمح بمثل هذه الغرف؟ كيف يحصلون على تصاريح مزاولة عمل رخيص كهذا؟#وثائقي_الدعارة_في_السعودية pic.twitter.com/3cBmzg30Gj — نحو الحرية (@hureyaksa) September 14, 2023

حساب تحقيقات البلدة قال بعد ان استخدم وسم الدعارة في السعودية : "لا تتفاجأ.. ما قرأته صحيح ولا خطأ في العنوان أو اسم الدولة" .

وعلق الحساب على فيديو الفيلم :" تحذير: ما ستشاهده صادم بالتأكيد، فابعد أطفالك ومن هم دون سن ال15 عن مشاهدة هذا التحقيق ".

هاشتاق وثائقي الدعارة في السعودية

حساب تركي الشلهوب على علق على هاشتاق وثائقي الدعارة في السعودية : "غرف مقفلة ومرخصة، صاحب الإعلان يقول هي غرف خاصة للرقص والاسترخاء.. أين من ينكر وجود دعـ ـارة مرخصة في أرض الحرمين؟ هل لديه تفسير مقنع؟ .

أسعد الدوسري قال من جهته : "النظام الذي يلاحق المغردين بحسابات وهمية ويحكم عليهم بالأحكام المؤبدة والإعدام بسبب تغريدة او تغريدتين، يستحيل ان يكون لا يعلم بكل شبكات الدعارة وانتشارها المخيف في معظم المدن وحضورها على كل شبكات التواصل الاجتماعي بهذه الكثافة".

ميسون الأسدي علقت على وسم وثائقي الدعارة في السعودية : "هذا ليس مقهى او كوفي شوب كما يقولون ، بل هو بيت للدعارة وبحماية حكومية ، لهذا نقول محمد بن سلمان راعي الفساد والنظام فاسد ، بلاد الحرمين اصبح بين الدعارة و التطبيع ".

المستخدم عماد المبيض علق: " يظنّ البعض أن مركب النجاة هو القيام بالصلاة وأداء الفرائض وإغلاق بابه على نفسه.. وما درى هذا المسكين أن نيران الفساد وتشجيع الفاحشة والرذيلة ستناله وتنال من أسرته إن لم يكن هناك ممانعة ومدافعة لهذا المنكرات".

قصة وثائقي الدعارة في السعودية

ويمكن لكم الان مشاهدة فيلم وثائقي الدعارة في السعودية بجميع القصص التي تناولها وهي الآتي: