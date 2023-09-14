فلسطين اليوم

تستعد جماهير قطاع غزة اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، لتشييع جثامين شهداء الأمس الذين ارتقوا إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد كبير بجروح بينها خطيرة مساء أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2023، إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن أسماء الشهداء في انفجار منطقة ملكة شرق غزة:

1. ناصر رامي نوفل.

2. براء وائل الزرد.

3. محمد عمر قدوم.

4. أحمد عز الدين الجعبري.

5. الشهيد علي عياد.





































