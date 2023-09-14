بالصور بدء تشييع جثامين 5 شهداء ارتقوا شرق غزة أمس

الساعة 10:26 ص|14 سبتمبر 2023
تشييع جثامين شهداء أمس (1).jpeg
تشييع جثامين شهداء أمس (1).jpeg

فلسطين اليوم

تستعد جماهير قطاع غزة اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، لتشييع جثامين شهداء الأمس الذين ارتقوا إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

واستشهد 5 مواطنين وأُصيب عدد كبير بجروح بينها خطيرة مساء أمس الأربعاء 13 سبتمبر 2023،  إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة  شرق مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن أسماء الشهداء في انفجار منطقة ملكة شرق غزة:
1. ناصر رامي نوفل.
2. براء وائل الزرد.
3. محمد عمر قدوم.
4. أحمد عز الدين الجعبري.

5. الشهيد علي عياد.

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شهيد الأمس.jpeg
الاستعداد لتشيع جثامين شهداء الامس.jpeg
الاستعداد لتشيع جثامين شهداء الامس من داخل مجمع الشفاء.jpeg
الاستعداد لتشيع جثامين شهداء الامس من داخل مجمع الشفاء..jpeg
الاستعداد لتشيع جثامين شهداء الامس من داخل مجمع الشفاء...jpeg
الاستعداد لتشيع جثامين شهداء الامس من داخل مجمع الشفاء.....jpeg
الاستعداد لتشيع جثامين شهداء الامس من داخل مجمع الشفاء.......jpeg
الاستعداد لتشيع جثامين شهداء الامس من داخل الشفاء.jpeg
 

 

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