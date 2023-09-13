4 اصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية على حدود غزة الشرقية

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر محلية بإصابة 4 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء قمع الاحتلال لمسيرة سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت المصادر إن مواطنًا أصيب برصاص جيش الاحتلال، قرب موقع "ملكة"، شرق مدينة غزة، بالإضافة لـ 3 إصابات بقنابل الغاز خلال قمع جنود الاحتلال للمتظاهرين قرب السياج الفاصل شرق غزة.

ومساء اليوم، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال، قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان.





