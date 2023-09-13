فلسطين اليوم

سقطت الليلة الماضية أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة ، مما أدى لغرق عدد من المنازل في جباليا شمال قطاع غزة ، وسط تحذيرات من استمرار تأثير اعصار دانيال الذي وصل الليلة الماضية للأرضي الفلسطينية .

وقالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان انخفاضاً يطرأ اليوم الأربعاء 13/9/2023 على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويسود جو حار في غور الاردن والبحر الميت فقط. بينما يسود جو لطيف ومنعش إبتداءاً من ساعات المساء الاولى.

غدا الخميس 14/9/2023 تبقى الأجواء حارة نسبياً في ساعات النهار وتنخفض الحرارة بشكل طفيف .ويسود جو شديد الحرارة في في غور الاردن فقط. بينما يسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية العالية المتوسطة والعالية . مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش. والله تعالى أعلى وأعلم.