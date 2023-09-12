مسؤولان فلسطينيان يؤكدان نقل أسلحة ومدرعات أردنية إلى الضفة

فلسطين اليوم

أكد مسؤولان فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، ما ورد من تقارير صحفية، أمس، على الاعلام العبري، تتحدث عن نقل مركبات مدرعة عبر الأردن إلى السلطة الفلسطينية بموافقة "إسرائيلية".

وقال المسؤولان، متحدثان إلى موقع "إسرائيل اليوم" العبري: إن "السلطة الفلسطينية، تسلمت، الخميس الماضي، مدرعة واحدة تم جلبها برًا من الأردن، إضافة لنقل أنواع مختلفة من الأسلحة".

وعلى سبيل المثال: (تسلمت كلاب كشف المتفجرات، ووسائل تفريق مظاهرات "هراوات وقنابل صوت وغاز مسيل للدموع).

وبحسب المصدران، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار اللقاء الإقليمي في شرم الشيخ التي عقدت في مارس الماضي، حيث ناقشت السلطة مع ممثلي الوفدين الأمريكي و"الإسرائيلي" سبل منع التصعيد في الضفة الغربية المحتلة.

ورفضت فصائل المقاومة الفلسطينية، هذا اللقاء، واعتبرته أنه "يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط".