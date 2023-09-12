الجهاد تعزي الشعب الليبي بضحايا الفيضانات الناجمة عن الإعصار

فلسطين اليوم

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بخالص التعازي والمواساة للأشقاء في ليبيا، بضحايا الفيضانات والعواصف الناجمة عن الإعصار "دانيال" الذي ضرب مناطق واسعة من مدن شرق ليبيا، وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من أبناء الشعب الليبي الشقيق والجاليات العربية المقيمة في ليبيا.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في ليبيا في هذه المحنة الصعبة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن يكتب الشفاء العاجل للجرحى والسلامة للمفقودين والمتضررين.

وخلف إعصار "دانيال" في ليبا أكثر من 10 آلاف من الضحايا فيما أن المفقودين قد يصلوا لنحو 100 ألف شخص.