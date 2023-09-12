حقوقي لـ"فلسطين اليوم": هناك تواصل بين المضربين والمؤسسات الحقوقية وعلى الصليب الأحمر أن يقول كلمته

فلسطين اليوم

أكد المدير العام لمؤسسة "الحق" لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، أن ما حدث سابقاً مع الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال قد يحدث مجدداً مع الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام، ماهر الأخرس، وسلطان خلوف، وكايد الفسفوس.

وقال جبارين خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "هناك قلق حقيقي على حياة الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مطالباً بضرورة وجود حالة إسناد لهؤلاء الأسرى خارج السجون.

وأضاف: "هناك تواصل بين المؤسسات الحقوقية والأسرى المضربين عن الطعام وخاصة المؤسسات التي لها محامين، أملاً أن يحقق هؤلاء الأسرى المضربين ما يسعوا إليه وألا تتكرر تجربة الشيخ خضر عدنان معهم، مع ضرورة توحد الأسرى في معركتهم في خوض الإضراب عن الطعام كونها الطريقة الأنجح أمام الاحتلال".

نهوض الكل الفلسطيني

واعتقد أن قضية الأسرى الأبطال المضربين في سجون الاحتلال تستدعي نهوض الكل الفلسطيني لدعم قضية الأسرى، موضحاً أن ذلك هو المدخل الأساسي لإحداث أي تغيير في إجراءات الاحتلال.

وأضاف جبارين: "المفصل في هذه القضية هو مدى تفاعل الشارع الفلسطيني مع قضية الأسرى ومطالبهم؛ وبالتالي يشعر الاحتلال "الإسرائيلي" بوجود تداعيات ميدانية عليه، مبيناً أن المناشدات والمطالبات لن تقدم الكثير للأسرى في السجون كما حصل سابقاً".

ورأى جبارين، أن قضية الأسرى المضربين في سجون الاحتلال يجب أن تنتقل للشوارع، سواء بالمسيرات أو الاعتصامات، موضحاً أن ذلك يؤثر على حكومة الاحتلال، وخير دليل على ذلك ما حصل بين رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف بن غفير من خلاف حول أن فرض مزيد من العقوبات على الأسرى سيقود للتصعيد.

وكما اعتقد المدير العام لمؤسسة "الحق"، أن الميدان هو الوحيد الذي يحدد مدى تضامن الشارع الفلسطيني مع قضية الأسرى المضربين وانتصاراً لمطالبهم ودفاعاً عن حقوقهم.

الجانب الحقوقي والدولي

وأشار إلى أن بعض مؤسسات حقوق الإنسان، قد تتوجه بقضية الأسرى قانونياً وحقوقياً نحو القضاء الصهيوني، مبيناً أن "مؤسسة الحق" لا تتوجه للقضاء "الإسرائيلي"؛ لأنها لا تثق فيها بالأساس.

وقال جبارين: "هناك جزء ثاني وهو التوجه نحو المنظمات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ انتصاراً للأسرى ولإظهار معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" أمام المجتمع الدولي".

كما رأى بأنه يجب أن يكون لمنظمة الصليب الأحمر الدولي دوراً، وأن يقول كلمته فيما يجري من اعتداءات بحق الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المضربين عن الطعام.

وعلى صعيد التضامن الدولي، شدد جبارين على أنه يجب أن يكون هناك تحركات من الجاليات العربية وغيرها في أوروبا؛ من أجل فضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مشدداً على أهمية هذه المسألة إلى جانب نتظافر كافة الأمور الأخرى مع بعضها.

ويُشار إلى أنه يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (21) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ويواصل الأسيران سلطان خلف وكايد الفسفوس إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال لليوم الـ (41) على التوالي.