والدة الأسير خلوف لـ"فلسطين اليوم": سلطان يعاني وضعاً خطيراً وليس لديه إلا هذا الخيار...!

فلسطين اليوم

قالت والدة الأسير سلطان خلوف من بلدة برقين في جنين شمال الضفة المحتلة، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023: إن محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" قررت استئناف جلسات محاكمة نجلها، موضحةً أن أولى جلسات المحاكمة ستُعقد بعد غدٍ الأربعاء.

وأكدت خلوف في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ نجلها الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 40 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، يُعاني من ظروف صحية غاية في السوء قائلة: "محامي نجلي قال لنا قبل 4 أيام إن الوضع الصحي لسلطان خطير، إذ يشعر بدوار مستمر ويتقيأ دماً، ويعاني من عدم التوازن، وعدم وضوح بالرؤية، ونحن قلقون جداً عليه".

وأشارت إلى أن بعض علامات المرض بدأت تظهر على جسد الأسير سلطان منذ اعتقاله السابق عام 2019، واستمر في إضرابه عن الطعام 67 يوماً، ثم خرج من السجن يُعاني من مرض السكري، وضيق في النفس وسرعة في دقات القلب، لافتة إلى أنه منذ ذلك الوقت وهو يعاني من وضع صحي سيء والاحتلال لا يأبه لذلك.

وأفادت، بأن إدارة السجون منعت أمس محاميه من زيارة الأسير خلوف للاطمئنان على وضعه الصحي، منوهة إلى أن محاميه ينتظر قراراً يسمح له بزيارته اليوم، مضيفة: "نحن ممنوعون من زيارته".

ونوهت إلى أنه لم توجه لنجلها الذي يتواجد الآن في عيادة سجن "الرملة"، بعدما تم نقله من معتقل "الجلمة"، أي تهمة حتى اللحظة، وبقي معتقلاً إدارياً منذ 40 يوماً حتى اليوم، لافتة إلى أنه حُكم 4 شهور إلا إن محاميه يُحاول استئناف الحكم على أمل الخروج مبكراً، لكن جهوده لم تُثمر حتى اللحظة.

وأكدت أنه يصر على خوض إضرابه عن الطعام حتى نيل حريته؛ لأنه يعتبر أن اعتقاله جاء ظلماً، متابعة: "يقول لنا ليس أمامي سوى خوض معركة الأمعاء الخاوية للانتصار على السجّان".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خلوف، وهو قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، في الـ3 من أغسطس الماضي، إذ أعلن فوراً إضرابه المفتوح عن الطعام، ومستمراً حتى اليوم.

يشار إلى أن الأسير خلوف، أمضى سابقا 4 سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، استمر 67 يومًا حتى نال حريته.

ويواصل ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام اليوم الاثنين، من بينهم خلوف إضرابهم عن الطعام، في ظل ظروف صحية صعبة، وسط تخوف على مصيرهم، وهم الأسير ماهر الأخرس وكايد الفسفوس.