إصابة 5 جنود من الجيش اللبناني باشتباكات مخيم عين الحلوة

فلسطين اليوم

أُصيب 5 جنود من الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد 10-9-2023، خلال الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني: "إصابة 5 من جنوده بقذائف سقطت على مراكزه في محيط مخيم عين الحلوة أحدهم بحال حرجة".

وكانت قد اندلعت مجدداً، أمس السبت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان، بعد أن نجح الجيش اللبناني، مساء الجمعة، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في المخيم.